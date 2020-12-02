За два месяца власти казнили больше заключенных, чем за прошлый год

Акция протеста против применения смертной казни в Египте / Getty Images

В Египте за последние 2 месяца власти казнили около 60 человек - больше, чем за весь 2019 год, - заявили правозащитники из международной организации Amnesty International.

Amnesty International заявила, что в Египте растет число смертных приговоров. Многие из них основаны на показаниях, полученных с помощью пыток. Это происходит на фоне усиления репрессий против правозащитников, выступающих против применения смертной казни. Об этом пишет The Independent.

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Amnesty International заявила, что им удалось подтвердить, как минимум 57 казней в октябре и ноябре. Это почти вдвое больше, чем зафиксированные 32 смертные казни за 2019 год.

"За последние месяцы египетские власти убили десятки людей. В некоторых случаях - в результате крайне несправедливых массовых судебных процессов. Эти казни особенно ужасны, учитывая хорошо задокументированные и систематические нарушения прав на справедливое судопроизводство, когда суды часто полагаются на признание, полученные под пытками", - говорит директор исследований Ближнего Востока и Северной Африки Amnesty International Филипп Лютер.

Количество казней, по мнению правозащитников, вероятно, больше, потому что египетские власти не публикуют такой статистики о выполненных приговорах или приговоренных к смертной казни. Правозащитники полагаются исключительно на показания родственников казненных, адвокатов, а также новости и сообщения в соцсетях. Некоторые СМИ Египта пишут, что за последние 2 месяца был казнен 91 человек.