За день до гибели российских журналистов у них требовали взятку

Журналистов убили в Центральноафриканской республике. Фото: ВВС

У российских журналистов за день до гибели местные полицейские требовали взятку.

Об этом рассказала заместитель главного редактора "Центра управления расследованиями" Анастасия Горшкова, передает телеканал "Дождь".

По ее словам, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по данным СМИ, могут находиться наемники ЧВК "Вагнер".

Журналисты прилетели в столицу ЦАР Банги в субботу, 28 июля. На следующий день съемочная группа отправилась на базу Беренго, но журналистов туда не пустили, потребовав аккредитацию от Минобороны ЦАР. На базе переписали данные россиян и сказали, что аккредитации могут дать через пять дней.

30 июля журналисты должны были встретиться с фиксером из миссии ООН по имени Мартин. Встреча должна была состояться в городе Бомбари, который находится в 400 километрах от Банги. Водителя для съемочной группы рекомендовал сам Мартин. Этот же водитель возил по ЦАР французских журналистов.

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По словам Горшковой, 29 июля около отеля журналистов встретили двое полицейских, которые заявили о незаконности использования съемочной аппаратуры и потребовали взятку в размере 100-120 долларов. Полицейские проехали в машине журналистов несколько сотен метров, в итоге россияне заплатили, сколько требовалось. Поскольку водитель переводил требования о взятке, то в редакции предположили, что он мог быть в сговоре с полицейскими.

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В "ЦУР" рассказали, что во время поездки в Бомбари у российских журналистов было с собой 8,5 тысяч долларов наличными и дорогая съемочная аппаратура. Водитель, который вез их, говорил, что они будут ехать полтора суток из-за плохой дороги и блокпостов. Россияне должны были выйти на связь с редакцией во вторник вечером, 31 июля.

В Центральноафриканской Республике "неизвестные вооруженные люди" расстреляли русскую съемочную группу. Погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали документальный фильм о работе ППК "Вагнер". Россиян остановили на блокпосту, когда они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбара. Тела были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю.