YouTube заблокировал видео президента за распространение фейков о коронавирусе

YouTube удалил видео с канала президента Бразилии. Фото: Reuters

С канала президента Бразилии Жаира Болсонару YouTube удалил видео за распространение фейков о коронавирусе.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Администрация YouTube приняла соответствующее решение "после тщательной проверки" и без учета должности или идеологии политики Болсонару.

В видео глава Бразилии выступил против самоизоляции, говорил о недоказанных методах лечения Covid-19, сеял сомнения о вакцинах и призвал отказаться от защитных масок.

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"Наши правила не позволяют распространять контент, что гидроксихлорохин или ивермектин эффективные в лечении или профилактике коронавируса, что существует лекарство от болезни, или что маски не останавливают распространение вируса", - говорится в заявлении платформы.

В соцсетях президент с начала пандемии коронавируса высказывал сомнения относительно подлинности вируса, глупости ограничений и чудесах непроверенных препаратов.

Однако граждане Бразилии активно критиковали его за такую ​​позицию. Бразильцы выходили на антиправительственные митинги за неэффективную борьбу с вирусом и скептицизм Болсонару.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенных ограничений из-за коронавируса. Теперь должен уплатить штраф - почти €90 - за то, что он не носил защитную маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу.