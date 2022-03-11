YouTube выгоняет Россию со своей площадки

YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Напомню, что чуть раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени.

Сегодня сделаю очередное официальное обращение к Google и Apple по поводу блокировки Google Play и App Store", - сообщил министр.

Кроме этого, YouTube удаляет росспропаганду о войне РФ в Украине.

"И напоследок YouTube приостановил все способы монетизации на своей платформе в России", - пишет Nexta.