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пятница, 11 марта 2022 16:11

Роскомнадзор заблокирует Instagram для россиян

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Роскомнадзор заблокирует Instagram для россиян
Генпрокуратура РФ подала в суд заявление, чтобы признать Facebook, Instagram и Whatsapp экстремистскими. Фото: pmg.ua

Генпрокуратура РФ направила в суд заявление, чтобы признать Meta – компанию, владеющую Facebook, Instagram и Whatsapp, экстремистской в России.

Об этом сообщает Лига.нет.
Вскоре Facebook, Instagram и Whatsapp могут быть признаны экстремистскими в России. Соответствующее заявление в суд направила Генпрокуратура РФ. Также она требует от Роскомнадзора заблокировать Instagram.

Накануне в компании Meta объявили, что пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах разрешат призывы к насилию против россиян и их военных, если речь идет о вторжении в Украину.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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