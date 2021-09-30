YouTube удалит всю дезинформацию о вакцинах

YouTube заявляет, что эта мера является расширением запрета на дезинформацию о Covid-19, введенного в прошлом году / Getty Images

YouTube заявил, что удалит контент, распространяющий дезинформацию обо всех одобренных вакцинах, расширив запрет на ложные заявления о прививках от Covid-19.

Компания заявила, что видео, в которых говорится, что одобренные вакцины опасны и вызывают аутизм, рак или бесплодие, удалят. Об этом пишет Reuters.

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Политика YouTube будет включать прекращение использования аккаунтов лиц, влияющих на вакцинацию населения. Технологических гигантов критикуют за то, что те не прикладывают больше усилий для борьбы с фейками о здоровье на своих сайтах.

В июле президент США Джо Байден заявил, что соцсети в значительной степени ответственны за скептицизм людей в отношении вакцинации путем распространения дезинформации. И призвал их решить эту проблему.

YouTube, принадлежащий Google, заявил, что удалил 130 тыс. видео с прошлого года, когда ввел запрет на контент, распространяющий дезинформацию о вакцинах против Covid-19.

В сообщении компания заявила, что видела, как ложные утверждения о прививках против Covid-19 "переросли в дезинформацию о вакцинах". Новая политика распространяется также на давно одобренные вакцины. Например, против кори или гепатита B.

Этот шаг последовал за аналогичным запретом, введенным Facebook в феврале и направленным, в частности, на ложные утверждения, что вакцины неэффективны или вызывают аутизм. Но с тех пор компания столкнулась с проблемами в техническом обеспечении его соблюдения.

В марте Twitter объявил, что пользователям, которые неоднократно делились дезинформацией о вакцинах, запретят пользоваться платформой.

Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать каналы YouTube Russia Today. В противном случае видеохостингу угрожают блокировкой на территории России.