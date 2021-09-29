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Россия пригрозила Google блокировкой YouTube

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Россия пригрозила Google блокировкой YouTube
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT. Фото: zikua

Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать youtube-каналы Russia Today.

В противном случае видеохостингу угрожают блокировкой. Об этом сообщает Интерфакс.

Российское ведомство направило руководству компании Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения по YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ Russia Today".

Роскомнадзор отмечает, что действия администрации Google нарушают "ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и является актом цензуры в отношении российских СМИ".

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В ведомстве пригрозили, что по российским законам интернет-ресурс могут наказать "полным или частичным" ограничением доступа, а также штрафом от 1 до 3 млн рублей.

Роскомнадзор также пожаловался, что администрация YouTube якобы регулярно прибегает к цензуре расположенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. В частности, видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то конечно же нельзя и не следует исключать возможность принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь убежден, что в действиях YouTube безусловно, есть признаки того, что нарушили законы РФ. Он также допустил блокировку сервиса в России.

28 сентября YouTube заблокировал без права на восстановление аккаунты двух немецкоязычных проектов российской пропагандистской RT, RT DE и Der Fehlende Part.

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