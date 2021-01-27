YouTube не дает Трампу зарабатывать на своей платформе

Причиной продления ограничений назвали нарушение правил хостинга. Фото: Reuters

Администрация хостинга YouTube решила на неопределенный срок продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет загружать Дональдом Трампом новые ролики, а также проводить трансляции.

Компания ограничила возможность советника Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе, пишет Politico.

"В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Трампа останется заблокированным. Наша команда и дальше будет следить и внимательно следить за любыми новыми разработками", - заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

Компания не сообщила график ограничений, что делает последнюю блокировку фактически бессрочной.

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Впервые YouTube объявил об ограничениях в отношении канала Трампа 12 января из-за опасений нового всплеска насилия после восстания его сторонников в Капитолии. В минувший вторник заморозку аккаунта продлили минимум на неделю.