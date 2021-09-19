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воскресенье, 19 сентября 2021 12:24

Walmart и Mars - назвали самые богатые семьи мира

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Walmart и Mars - назвали самые богатые семьи мира
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. Фото: Pexels

Самой богатой семьей в мире назвали семейство Уолтон, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

Они обладают состоянием в $238,2 млрд, сообщает Bloomberg.

В феврале Уолтоны продали акции компании на $ 6 млрд. Их состояние за 12 месяцев выросло на $12 млрд.

На второй строчке семья Марс с $141,9 млрд. Они владеют производством конфет Mars.

Третье место занимает семья Кохов с $124,4 млрд.

На шестом месте индийский клан Амбани с $93,7 млрд. На седьмом - французы Вертхаймер, которым принадлежит Chanel с $61,8 млрд.

Восьмой является семья Эрме, которой принадлежит модная марка Hermes - $111,6 млрд. Следующая - королевская семья Саудовской Аравии с $100 млрд.

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Сегодня совокупное состояние 25 богатейших семей мира составляет $1,7 трлн - это на 22% больше, чем год назад.

За год в Украине на 12% стало больше миллионеров. Лидером по количеству богачей стала столица. С начала 2021 2,5 тыс. украинцев задекларировали доход свыше 1 млн грн, свидетельствуют данные Государственной налоговой инспекции. Из них 10 человек указали, что зарабатывают больше 100 млн грн в год. Все они киевляне.

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