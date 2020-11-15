Взрывы и стрельба: что происходит на марше в Минске

Фото: t.me/tutby_official

Во время марша смелых в Минске в воскресенье, 15 ноября, силовики применили светошумовые гранаты против мирных демонстрантов.

Также опубликовано видео стрельбы по мирным людям на "Площади Перемен", куда минчане пришли почтить память избитого до смерти Романа Бондаренко. Об этом сообщает Telegram канал "Нехта Live".

"Минск - все на "площадь Перемен!" Протестующим нужна помощь!", - говорится в публикации.

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Сообщается, что силовики окружили улицу, а люди стоят на "Площади Перемен".

Как пишет Telegram канал "TUT.BY новости", на "Площади перемен" очевидцы сообщают о четырех взрывах.

В Минске и других белорусских городах в воскресенье запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте. За 3 часа до начала в центр Минска начали стягивать спецтехнику и силовиков.