Взрыв в Нэшвилле. Полиция установила возможного сообщника

Утром 25 декабря в США прогремел мощный взрыв. Фото: REUTERS

Полиция нашла мужчину, которому принадлежит атофургон, что взорвался утром на Рождество 25 декабря, в городе Нэшвилл, штат Теннеси.

Это 63-летний местный житель Энтони Куинн Уорне, сообщает телеканал CBS.

Он на своих страницах в соцсетях публиковал фото с автомобилем этой же марки.

Как рассказал специальный агент ФБР, угрозы нового взрыва в городе сейчас нет. Подробности происшествия выясняются.

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В ночь на пятницу в центре города Нэшвилл, штат Теннесси, США, взрорвался автомобиль. Речь идет о так называемом RV - доме на колесах. Полицейские обнаружили машину до взрыва, когда прибыли на место по вызову о стрельбе. Автофургон был припаркован перед зданием телекоммуникационной компании. В нем через динамик воспроизводилось записанное сообщение, в котором говорилось, что бомба взорвется через 15 минут. Правоохранители немедленно эвакуировали близлежащие дома. На место прибыл отряд взрывотехников, однако они не успели обезвредить устройство. Незначительные ранения получили трое офицеров. Взрыв разрушил десяток зданий.