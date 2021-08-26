Взрыв в Кабуле: погибли дети

В аэропорту Кабула погибли минимум 13 человек. Фото: Reuters

От взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек.

Среди жертв есть дети, сообщает Sky News.

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Информацию о жертвах публикуют со ссылкой на талибов. Они говорят, что многие боевики получили ранения.

Министерство иностранных дел Украины следит за ситуацией.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинском пока не поступала", - заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В аэропорту Кабула зафиксировали взрыв. Вероятно, с помощью оружия хотели выгнать людей из аэродрома. В Пентагоне подтвердили информацию о взрыве возле аэропорта Кабула. Там страны Запада эвакуируют граждан после перехода власти в Афганистане под контроль талибов.