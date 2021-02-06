Взрыв в доме: что могло рвануть и видео руин

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Причиной взрыва в доме во французском городе Бордо могла стать утечка бытового газа.

Серьезные ранения получил 89-летний мужчина, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, эпицентр взрыва был в его гараже. Также травмированы еще как минимум 2 человека. Спасатели с собаками ищут людей, которые могли оказаться под завалами. Об этом сообщает Sudouest.

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Существует угроза обрушения еще нескольких зданий.

На месте работают пожарно-спасательные службы. Окончательные причины устанавливаются.

Взрыв произошел 6 февраля на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон. Это недалеко от площади Пикар.