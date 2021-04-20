Взрыв склада боеприпасов в Чехии организовал российский генерал - расследование

Взрыв склада боеприпасов в Чехии организовал российский генерал Аверьянов. Фото: theins

Глава военной части Генерального расследовательского управления России генерал Андрей Аверьянов руководил организацией взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Об этом говорится в совместном расследования The Insider и Bellingcat с участием Der Spiegel и Respekt.cz.

Ранее власти Чехии заявляли, что к взрыву причастны сотрудники ГРУ Петров и Боширов - реальные фамилии Мышкин и Чепига. Они фигурировали в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Генерал Аверьянов прилетал в Чехию по поддельным документам, когда произошел взрыв. Всего в операции участвовало 6 человек, некоторые из них попали в страну под видом дипломатов. Группа прилетела в Прагу 11 октября 2014 года.

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Позже Боширов и Петров переехали из Праги в Остраву, которая находится в часе езды от склада боеприпасов.

Перед диверсией Мышкин и Чепига под другими именами обратились к компании Imex, занимавшейся хранением в Врбетице, и попросили о доступе к закрытому участку состава с 13 по 17 октября, заявив, что являются потенциальными покупателями. Тогда компания обратилась к болгарскому торговцу Емельяну Гебреву, который хранил часть своего оружия на указанном составе. Imex сообщила ему, что есть потенциальные покупатели, однако Гебрев отказался от встречи.

В 9:25 16 октября 2014 года на складе боеприпасов № 16 в Врбетице произошел взрыв, в результате чего было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников Imex: Вратислав Гавранек и Людек Петршик.

После взрыва Мышкин и Чепига сели на самолет в Москву, который вылетел в 10:05. В тот же день генерал Аверьянов вылетел в столицу России.

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастные к взрыву складов боеприпасов в Чехии 2014 года.