Взрыв газа унес на Сицилии как минимум семь жизней

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Итальянские спасатели вытащили четыре тела из обрушившихся зданий на Сицилии в понедельник, 13 декабря. Дом обрушился после предполагаемого взрыва газа.

По меньшей мере, семь человек погибли после того, как в субботу вечером в сицилийском городе Равануса в результате взрыва обвалились четыре жилых дома. Об этом пишет ВВС.

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Пожарные продолжают поиски двух человек, которых все еще считают пропавшими без вести. Еще 100 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за взрыва.

Власти заявили, что четыре дома обрушились и еще три повреждены во время взрыва, который был слышен на расстоянии четырех 6 км.

Среди тел, извлеченных из-под завалов, Селена Паскариелло, 30-летняя медсестра, находившаяся на девятом месяце беременности. Ее нашли вместе с телами мужа и его родителей. Спасатели использовали служебных собак, чтобы найти их тела.

Представитель пожарной службы Лука Кари сказал, что обломки необходимо убирать по частям, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения, которые могут поставить под угрозу как пожарных, так и всех, кто еще находится под завалами.

Роза Кармина рассказала Corriere della Sera, что кричала, пока ее не нашли пожарные.

"Я только вернулась домой, и внезапно погас свет. В одно мгновение крыша и пол рухнули, и я оказался в ловушке", - говорит она.

В настоящее время проводится расследование причин взрыва. Власти считают, что причиной взрыва могла быть утечка газа.

По словам жителей, в течение нескольких дней ощущался сильный запах газа, но оператор Italgas заявил, что не получал сообщений об утечке, и сеть была полностью проверена в 2020 и 2021 годах.

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