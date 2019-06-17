Высмеяли поведение Путина перед лидером Китая

Показали, как Путин поздравил Си Цзиньпина. Фото: РБК

В интернете высмеяли странное поведение президента России Владимира Путина. Он пытался подыграть лидеру КНР Си Цзиньпину

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter ролик с поздравлением Путина в день рождения председателя Китая, передает "Обозреватель".

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"Путин - Си Цзиньпину: У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения выполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы", - говорится в подписи к видео.

"После такого признания порядочный человек должен на Володе жениться". "Тот случай, когда человек совсем потерял реальность и считает, что люди в свой день рождения не ходят на работу", - шутят в комментариях.

Путин - Си Цзиньпину: У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения исполнять свой долг. Я рад, что у меня есть такой друг, как вы pic.twitter.com/NNj3JPROLT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 16, 2019

Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".