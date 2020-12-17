Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены

В центральной части и вдоль северного побережья Японии прошел сильный снегопад.
Плохая погода изолировала общины и обесточила около 10 тыс. домов.
Сильный снегопад произошел в префектурах Ниигата и Гунма. Там за 3 дня выпало около 2 м снега, сообщает Reuters.
На трассе Токио-Ниигата застряли около 1 тыс. транспортных средств.
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Полиция отмечает, что авто выстроились в цепь длиной 16,5 км. Еще около 300 автомобилей застряли на трассе, которая соединяет Ниигата, Нагано и Гумма.
Сообщают также о рекордном количестве осадков в префектуре Гумма. Там за 72 ч. выпало 217 см снега, сообщает Kyodo News.
17 декабря правительство созвало срочное совещание для преодоления последствий ненастья.
Погода в Украине будет пасмурная и без осадков. В некоторых регионах синоптики прогнозируют туман и гололед.
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