Выход Великобритании из ЕС перенесли на следующий год

Европейский Союз согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020 года.
Об этом в Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Решение поддержали 27 стран-участниц Европейского Союза.
"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продолжении Brexit до 31 января 2020 года.
Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре ".
The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.— Donald Tusk (@eucopresident) 28 октября 2019 г.
О продлении времени на выход из ЕС просил премьер Великобритании Борис Джонсон. Новое соглашение о выходе утвердили на саммите ЕС 17 октября.
Великобритания выходит из состава ЕС по решению на референдуме 23 июня 2016. За оставление ЕС проголосовали 52% граждан.
29 марта 2017 страна официально сообщила о ЕС о своем решении.
Комментарии