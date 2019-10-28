Выход Великобритании из ЕС перенесли на следующий год

На отсрочку согласились 27 стран-участниц Европейского Союза. ФОТО: Reuters

Европейский Союз согласился отсрочить выход Великобритании из своего состава до 31 января 2020 года.

Об этом в Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Решение поддержали 27 стран-участниц Европейского Союза.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продолжении Brexit до 31 января 2020 года.

Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре ".

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 октября 2019 г.

О продлении времени на выход из ЕС просил премьер Великобритании Борис Джонсон. Новое соглашение о выходе утвердили на саммите ЕС 17 октября. Великобритания выходит из состава ЕС по решению на референдуме 23 июня 2016. За оставление ЕС проголосовали 52% граждан. 29 марта 2017 страна официально сообщила о ЕС о своем решении.