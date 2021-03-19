Выбрали победителей Евровидения-2021 по версии фанатов: кто получил первое место

Фанаты песенного конкурса Евровидение-2021 посредством голосования выбрали исполнителей-фаворитов.
Рейтинг стран-учасниц опубликовали в Facebook.
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По версии фанов, первое место получил представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'univers.
Второе место получила исполнительница из Сан-Марино Senhit с песней Adrenalina.
Представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией El Diablo занимает третье место.
Четвертое и пятое места занимают Мальта - Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse и Франция - Barbara Pravi с песней Voil à.
Группа Go_A представил обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать на Евровидении.
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