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Выбрали победителей Евровидения-2021 по версии фанатов: кто получил первое место

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Выбрали победителей Евровидения-2021 по версии фанатов: кто получил первое место
Представили фаворитов Евровидения-2021 по версии фанатов. Фото: tsn

Фанаты песенного конкурса Евровидение-2021 посредством голосования выбрали исполнителей-фаворитов.

Рейтинг стран-учасниц опубликовали в Facebook.

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По версии фанов, первое место получил представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'univers.

Второе место получила исполнительница из Сан-Марино Senhit с песней Adrenalina.

Представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией El Diablo занимает третье место.

Четвертое и пятое места занимают Мальта - Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse и Франция - Barbara Pravi с песней Voil à.

Группа Go_A представил обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать на Евровидении.

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19
марта

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