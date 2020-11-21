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Выборы в Грузии: правящая партия заявила о победе

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Выборы в Грузии: правящая партия заявила о победе
Избиратели выбирали из двух кандидатов, которые показали лучшие результаты. Фото: Эхо Кавказа

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о победе во втором туре выборов, в котором отказалась участвовать оппозиция.

По предварительным результатам, все 17 мажоритарных кандидатов "Грузинской мечты" выигрывают во втором туре парламентских выборов. Об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, пишет "Эхо Кавказа".

Второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, которые показали лучшие результаты.

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"У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получили депутатские мандаты. Соответственно, "Грузинская мечта" будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов в "Единого национального движения", пять - в "Европейской Грузии", по четыре мандата - в партий "Лела", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов" и "Гирчы", в партии "Граждане" - два мандата, а в Лейбористской партии - один", - рассказал Кобахидзе.

По официальным результатам первого тура парламентских выборов, которые состоялись 31 октября, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 48,15% голосов. Оппозиционные партии сразу же после объявления результатов заявили о фальсификациях. 21 ноября завершился второй тур выборов. ЦИК должна подвести результаты в ночь на 22 ноября.

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