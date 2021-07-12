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Выборы в Болгарии: партия шоумена доганяет правящую

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Выборы в Болгарии: партия шоумена доганяет правящую
В парламент также проходят "Болгарская социалистическая партия" и коалиция "Демократическая Болгария". Фото: pixabay.com

На досрочных парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись 11 июля, установился минимальный разрыв между партией экс-премьера Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и партией "Есть такой народ" шоумена и музыканта Славы Трифонова.

22-23% голосов получила коалиция Борисова, свидетельствуют экзит-полы, тогда как у новичка в болгарской политике - партии "Есть такой народ" - 21,5-23%, передает Bulgarian News Agency.

В парламент также проходят "Болгарская социалистическая партия" и коалиция "Демократическая Болгария", у которых по 14-15% голосов, "Движение за права и свободы" с 11-12%, а также партия "Встать. Мафию вон" - 5%.

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Болгария – парламентская республика, где у главы правительства сосредоточена основная власть. Досрочные парламентские выборы состоялись после того, как уже третья политсила – "Болгарская социалистическая партия" – отказалась от мандата на формирование правительства. Президент Болгарии Румен Радев был вынужден назначить временное правительство и дату досрочных выборов.

По результатам предыдущих выборов, которые состоялись 4 апреля, ни одна из партий не стала поддерживать кандидата от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая находится у власти с 2009 года. Впрочем оппозиционным партиям не удалось договориться о формировании коалиции.

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