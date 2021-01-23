Выборы президента США обошлись без злоупотребления данным пользователей соцсетей

Джозеф Байден победил без микротаргетинга

Джозефу Байдену удалось одержать победу на президентских выборах в Соединенных Штатах без привлечения микротергетинга, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа. Такими мыслями поделился с Gazeta.ua блогер Артем Албул.

Когда несколько лет назад на президентских выборах в Штатах победил Дональд Трамп, одной из важных причин называли работу с соцсетями: благодаря изучению базы людей, удалось повлиять на мнение избирателя прицельно. С нынешней победы Байдена можно сделать вывод, что эти информационные технологии уже активно не используются.

"Здесь вопрос был не в самой технологии, а в том, что несколько лет назад она была достаточно передовой и использовалась не всеми. Преимущество команды Трампа было в том, что они работали с этим более плотно. Они сотрудничали с компанией Кембридж аналитика, и тогда это повлияло. Сейчас эта технология просто более понятна и распространена, и поэтому доступна обоим кандидатам. Мне кажется, что сейчас о таком влиянии, об этом микротаргетинге, говорить можно меньше.

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Если Трамп в свое время победил с незначительным отрывом от оппонентки Хиллари Клинтон, то отрыв Байдена от Трампа сейчас значительно больше. Думаю, что подавляющее большинство избирателей Трампа и остались с ним. Потому что он затрагивает какие-то важные эмоциональные моменты в первую очередь. И это импонирует определенному количеству людей, которые подвержены конспирологическому мышлению", - говорит Артем Албул.

Инаугурацию президента США Джо Байдена посмотрели почти 40 млн телезрителей. Церемонию Дональда Трампа в 2017-м посмотрело на 4% меньше, сообщил Axios.