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понедельник, 09 августа 2021 22:20

Вулкан разбудил людей ревом

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Вулкан разбудил людей ревом
На Сицилии проснулся вулкан Этна. Фото: Reuters

На острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна.

Извержение началось утром 9 августа. В юго-восточном кратере горы начался выброс вулканического пепла. Вулкан начал реветь и разбудил местных жителей, сообщает Rai News.

Извержение продолжалось час. Из вулкана вылилось несколько потоков лавы.

В Национальном Институте геофизики и вулканологии Италии утверждают, что вулкан не угрожает жителям близлежащих поселений.

В аэропорту Катании объявить о возможных задержках рейсов на вылет.

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Амплитуды вулканического толчка достигали максимальной отметки в 4,5.

Вулкан просыпался 9 июля. Столбы пепла достигали 5 км высотой, а лавы - нескольких сотен метров. Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу. Впоследствии вулкан затих.

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Дата
09
августа

Беларусы вийшли на протести

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