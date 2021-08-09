Вулкан разбудил людей ревом

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Фото: Reuters

На острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна.

Извержение началось утром 9 августа. В юго-восточном кратере горы начался выброс вулканического пепла. Вулкан начал реветь и разбудил местных жителей, сообщает Rai News.

Извержение продолжалось час. Из вулкана вылилось несколько потоков лавы.

В Национальном Институте геофизики и вулканологии Италии утверждают, что вулкан не угрожает жителям близлежащих поселений.

В аэропорту Катании объявить о возможных задержках рейсов на вылет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проснулся крупнейший вулкан в Европе: видео

Амплитуды вулканического толчка достигали максимальной отметки в 4,5.

Вулкан просыпался 9 июля. Столбы пепла достигали 5 км высотой, а лавы - нескольких сотен метров. Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу. Впоследствии вулкан затих.