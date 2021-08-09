Вулкан разбудил людей ревом

На острове Сицилия проснулся самый большой действующий вулкан Европы Этна.
Извержение началось утром 9 августа. В юго-восточном кратере горы начался выброс вулканического пепла. Вулкан начал реветь и разбудил местных жителей, сообщает Rai News.
Извержение продолжалось час. Из вулкана вылилось несколько потоков лавы.
В Национальном Институте геофизики и вулканологии Италии утверждают, что вулкан не угрожает жителям близлежащих поселений.
В аэропорту Катании объявить о возможных задержках рейсов на вылет.
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Амплитуды вулканического толчка достигали максимальной отметки в 4,5.
Вулкан просыпался 9 июля. Столбы пепла достигали 5 км высотой, а лавы - нескольких сотен метров. Местный аэропорт временно закрыли. Пеплом замело взлетную полосу. Впоследствии вулкан затих.
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