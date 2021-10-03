Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах усилилось. Он снова извергает раскаленную лаву и тучи черного дыма.

Власти просят жителей части испанского острова ограничить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Reuters.

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А уязвимые группы, в частности, детей и пожилых людей, просят оставаться дома.

В то же время экстренные службы отменили приказ оставаться дома, что действовал в Лос-Льянос-де-Аридане, Эль-Пасо и районах Тасакорте, расположенных у вулкана. Ведь показатели качества воздуха там улучшились.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни зданий. С 83 тыс. жителей острова эвакуированы около 6 тыс. Ччеловек. 1 октября лава начала вытекать из еще одного жерла вулкана, Канарский институт вулканологии назвал новым очагом извержения.