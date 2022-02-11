Вторжение в Украину может начаться независимо от Олимпийских игр - Блинкен

Блинкен призвал американцев уехать из Украины. Фото: Reuters

Россия в любой момент может начать новое вторжение в Украину, даже до окончания Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, передает Reuters.

"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр", - сказал он.

Госсекретарь сообщил, что численность работников посольства США в Украине продолжают сокращать.

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"Мы наблюдать весьма тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к границе с Украиной. Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться когда угодно, даже во время Олимпийских игр", - подытожил Блинкен.

Президент США Джо Байден обратился к гражданам США с требованием покинуть Украину. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. Об этом президент США сказал в интервью NBC News.