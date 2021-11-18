Вторжение России в Украину станет "трагической ошибкой" - Джонсон

Россию предостерегли от вторжения в Украину. Фото: vchasnoua.com

Россия совершит ошибку, если вторгнется в Украину.

"Кремль совершит трагическую ошибку, если сочтет, что военный авантюризм поможет достичь каких-либо достижений", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изданию The Guardian.

На вопрос журналиста о том, что нужно сделать Западу, чтобы защитить Польшу и Украину от России, Джонсон подчеркнул, что это "два разных случая".

"У Польши есть гарантия безопасности от НАТО, а у Украины — нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену ошибок на границе", — сказал британский премьер.

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Ранее Борис Джонсон сказал, что Великобритания поддерживает Украину не из-за враждебности к РФ, а из-за "приверженности к демократии и свободе".

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. Начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.