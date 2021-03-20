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суббота, 20 марта 2021 21:53

Второй за сутки корабль ВМС США вошел в Черное море. Видео

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Второй за сутки корабль ВМС США вошел в Черное море. Видео

В Черное море зашел американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Thomas Hudner (DDG-116). Это уже второй военный корабль НАТО, который зашел в акваторию за последние сутки. Накануне в акваторию вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey.

Сообщается, что корабль прибыл "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Корабль присоединится к группировке НАТО, участвующей в международных учениях Морской щит 21, проводимых у берегов Румынии.

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Отметим, что эсминец Thomas Hudner способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс км.

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) вошел в акваторию Черного моря. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

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