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суббота, 20 марта 2021 15:03

К Черному морю направляется американский ракетный эсминец: фото

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  В Черное море направляется ракетный эсминец США. Фото: facebook.com
В Черное море направляется ракетный эсминец США. Фото: facebook.com

В воды Черного моря отправился американский ракетный эсминец Thomas Hudner.

Движение к морю корабль начал для проведения операций по безопасности в регионе. Об этом сообщил руководитель проекту "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

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"Уже 2-й корабль ВМС США -Thomas Hudner начал движение на север к Черному морю. Корабли и самолеты ВМС США в работе в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО", - говорится в Twitter-аккаунте 6-го оперативного флота США.

  Корабли и самолеты США в работе в Черном море. Фото: Facebook
Корабли и самолеты США в работе в Черном море. Фото: Facebook

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG-78) вошел в акваторию Черного моря. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

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