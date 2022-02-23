Вторая партия оружия из Канады прибыла в Украину

В Украину из Канады прибыл уже второй самолет с военной помощью.

Об этом в Твиттере написала министр обороны Канады Анита Ананд.

Автор: @AnitaAnandMP Оружие из Канады прибыло в Украину

"Вооруженные силы Канады провели вторую доставку летальной военной помощи для поддержки украинских партнеров", - отметила она.

Автор: @AnitaAnandMP Оружие из Канады прибыло в Украину

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Ананд подчеркнула, что "дальнейшее вторжение России в суверенное государство - неприемлемо".

Автор: @AnitaAnandMP Оружие из Канады прибыло в Украину

"Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, когда она защищает свой суверенитет и независимость", - заверила министр.

Первая партия оружия из Канады прибыла в нашу страну на прошлой неделе. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что предоставит летальное оборудование и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов. Ранее Трюдо предложил Украине кредит в размере $120 млн. и оружие для отрядов территориальной обороны.