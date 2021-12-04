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суббота, 04 декабря 2021 13:04

Вступление Украины в НАТО: Байден отверг "красные линии" России

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Вступление Украины в НАТО: Байден отверг &quot;красные линии&quot; России
Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает "красных линий" Москвы.

Опасения, что развязанный РФ конфликт на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну, растут, сказал он после сделанного в пятницу заявления о подготовке "комплекса инициатив" по сдерживанию российской агрессии, пишет Reuters.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным. Я не принимаю ничьих красных линий", – заявил Байден.

От начала каденции Байдена действующая власть США и ее союзники демонстрировали, что готовы применять ряд инструментов для противодействия вредным шагам России, отметил агентству американский чиновник на условиях анонимности.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки подтвердила на брифинге, что сейчас рассматривается помощь со стороны США в обеспечении безопасности Украины.

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Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам РФ Федор Лукьянов заявил 25 ноября, что если Украина присоединится к НАТО, России придется изменить систему и провести новые "красные линии".

30 ноябряПутин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для Кремля станет создание угроз безопасности страны.

Во время брифинга 3 декабря Байден подтвердил, что в ближайшее время будет иметь разговор с Путиным. Президент США также будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Дата
04
декабря

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