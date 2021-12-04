Вступление Украины в НАТО: Байден отверг "красные линии" России

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает "красных линий" Москвы.
Опасения, что развязанный РФ конфликт на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну, растут, сказал он после сделанного в пятницу заявления о подготовке "комплекса инициатив" по сдерживанию российской агрессии, пишет Reuters.
"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с президентом РФ Владимиром Путиным. Я не принимаю ничьих красных линий", – заявил Байден.
От начала каденции Байдена действующая власть США и ее союзники демонстрировали, что готовы применять ряд инструментов для противодействия вредным шагам России, отметил агентству американский чиновник на условиях анонимности.
Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки подтвердила на брифинге, что сейчас рассматривается помощь со стороны США в обеспечении безопасности Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО не намерена совершать агрессивные действия в отношении РФ - Блинкен
Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам РФ Федор Лукьянов заявил 25 ноября, что если Украина присоединится к НАТО, России придется изменить систему и провести новые "красные линии".
30 ноябряПутин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для Кремля станет создание угроз безопасности страны.
Во время брифинга 3 декабря Байден подтвердил, что в ближайшее время будет иметь разговор с Путиным. Президент США также будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии