Встречу Меркель и Лаврова назвали подозрительной

Немецкие оппозиционеры считают, что Ангела Меркель раскрыла не все детали встречи с российскими дипломатами. Фото: Телеграф

24 июля состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и российского министра МИД Сергея Лаврова. После этого немецкие оппозиционеры жестко раскритиковали Меркель.

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Меркель обвиняют в том, что она не раскрыла всех аспектов переговоров с Лавровым. Также оппозиционеры обратили внимание на то, что в российской делегации был Валерий Герасимов, начальник Генштаба РФ. После аннексии Крыма ему запрещено пересекать границы ЕС, согласно санкций.

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Также подозрительным назвали тот факт, что немецко-российские переговоры не анонсировали заранее.

У России ухудшились дипломатические отношения с Грецией. Причиной стали заявления спикера российского МИД Марии Захаровой. Она заявила, что европейские страны и США давили на Афины с требованием выслать российских дипломатов. Поэтому Сергей Лавров отказался от запланированного на сентябрь визита в Грецию. Также Россия планирует выслать греческих дипломатов.