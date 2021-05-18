Встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели

Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели. Фото: Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным может состояться в ближайшие недели.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Frettabladid.

Он уточнил во время своей рабочей поездки в Рейкьявик, что переговоры по поводу встречи глав двух государств до сих пор продолжаются.

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"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели ", - прокомментировал Блинкен.

Он не рассказал, где и когда будет происходить встреча.

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, которая запланирована на июнь, может состояться в Швейцарии.