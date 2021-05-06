Встреча Байдена и Путина: Politico назвало возможные города

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в июне. Фото: Official White House Photo

Президенты США и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин планируют вскоре провести встречу.

Для мероприятия может рассматриваться "темная лошадка" - Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и Баку (Азербайджан). Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков.

Сейчас выразили готовность принять у себя лидеров США и РФ "нейтральные" Швейцария, Финляндия и Австрия - ни одна из этих стран не входит в НАТО. При этом Хельсинки рассматривается как наименее реальный вариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Белом доме подтвердили планы по встрече Байдена и Путина

Вариант с исландским Рейкьявиком эксперты не исключают. Здесь в 1986 году проходили переговоры между лидерами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом, которые стали первым шагом к завершению холодной войны. Но проблемой может стать то, что Исландия является членом НАТО и к ней сложно добраться.

Азербайджан имеет хорошие отношения как с США, так и с РФ. Однако визит в Баку Байдена может обидеть Армению на фоне конфликта с Азербайджаном.

Что касается Словении, то здесь также в 2001 году проходила встреча между Путиным и Джорджем Бушем. Однако из-за того, что Словения является членом НАТО, шансы проведения здесь этой встречи не велики.

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в июне. Байден заявил, что хотел бы провести ее во время своей первой поездки в Европу в качестве президента. Он планирует принять участие в саммите Большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Евросоюза.