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вторник, 18 мая 2021 10:44

Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии

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Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии
Байден и Путин могут встретиться в Швейцарии. Фото: Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, которая запланирована на июнь, может произойти в Швейцарии.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Белый дом заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой необходимо решить к такой встрече. Кремль заявил, что изучает возможность проведения саммита", - говорится в сообщении.

19-20 мая в Исландии должны состояться переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. На этой встрече стороны обсудят подготовку к потенциальному саммиту лидеров двух государств.

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Байден во время второго телефонного разговора с Путиным заявил, что хотел бы лично встретиться с ним. Несколько стран уже предложили площадки для переговоров. Однако до сих пор нет четкого места и даты встречи.

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Байден сделал в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод США, который связывают с РФ.

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