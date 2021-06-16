Встреча Байдена и Путина: известны первые слова президентов

Путин и Байден встретились в Женеве. Фото: Reuters

В Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Перед началом главы обоих государств сделали короткие заявления и поделились своими ожиданиями.

Об этом сообщил Reuters.

"Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу о встрече. Знаю, это была длинная поездка, у вас много работы. Но у США и России накопилось много вопросов, решение которых требует встречи на высшем уровне. Надеюсь, наши переговоры будут продуктивными", - прокомментировал Путин.

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Президент РФ что-то сказал Байдену и они засмеялись. О чем он говорил неизвестно, ведь в этот момент из зала выводили журналистов.

"Встреча лицом к лицу полезна. Мы попробуем определить общие вопросы. А там, где есть разногласия, сделаем все, чтобы решить их", - подчеркнул Байден.

Переговоры продлятся около 1 ч. Затем состоится встреча в расширенном формате. Она продлится от 4 до 5 ч.

В Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Встреча проходит на вилле La Grange на берегу Женевского озера. Гостей встречал президент Швейцарии Ги Пармелен.