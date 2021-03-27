Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 в Покрові Владимирської області РФ. Його засудили до 3,5 років тюремного ув'язнення. Фото: Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный может попасть в штрафной изолятор.

Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова, передает Znak.

"Наличие нарушения усложняет Алексею выход из УГО. Кроме того, он может попасть в ШИЗО. Для перемещения в штрафной изолятор арестанту достаточно получить лишь два нарушения. Одно у него уже есть", - сказала она.

"Согласно распорядку дня осужденный должен спать с 22:00 до 06:00 непрерывно. Навальный встал на 10 минут раньше, и это сразу признали нарушением. А то, что самого Алексея будят каждый час и светят ему в лицо, это нарушением сотрудники колонии не считают", - добавила Михайлова.

17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту, как только он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил его условный срок по делу "Ив Роше" в реальный. Приговорили к 3,5 годам тюремного заключения.