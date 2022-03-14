Вслед за российским: белорусский рубль терпит обвал

Белорусский рубль обвалился вслед за русским. Фото: pixabay.com

За время российско-украинской войны белорусский рубль обесценился по отношению к доллару примерно на 45%.

По состоянию на 13 марта официальный курс белорусского рубля по отношению к Нацбанку составил 3 руб. 29 коп. за $1, пишет "Радио Свобода".

Но приобрести его по такому курсу практически невозможно, отмечает издание.

Коммерческие банки устанавливают курсы в обменных пунктах, начиная с 3 руб. 39 коп. за $1. В канун войны России против Украины, 23 февраля, за $1 банки давали в среднем 2 руб. 60 коп.

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Девальвация белорусской валюты по отношению к доллару для населения за 17 дней войны в Украине составила около 45%. Большее падение обменного курса с 1990-х годов произошло только в 2011 году. Тогда курс обмена изменялся единовременно более чем на 50%. Белорусский рубль за тот год упал втрое.

45-процентная девальвация белорусского рубля за первые 17 дней войны России против Украины – это только начало. Простые белорусы, юридические лица и даже компании сейчас пытаются обменять рубли на валюту, рассказал экономист, старший аналитик BEROC Лев Львовский.

Несколько белорусов рассказали журналистам, что снять валюту даже со своих счетов становится большой проблемой.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.