Вслед за Германией еще одна страна объявила о 2-й волне эпидемии

 
Ексклюзивы
1/5
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупы украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупы украинцев в августе
Просмотров: 72
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16083
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3618
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 882
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6624
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 927
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6624
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1377
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 12:29

Вслед за Германией еще одна страна объявила о 2-й волне эпидемии

  Комментировать
Вслед за Германией еще одна страна объявила о 2-й волне эпидемии
В Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса из-за увеличения случаев заражения. Фото: pixabay

Из-за роста числа больных коронавирусом Департамент здоровья Эстонии считает, что можно говорить о 2-й волне коронавируса .

Очень незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту, и у нас крупная вспышка, заявляет пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп (Eike Kingsepp).

В то же время Совет по Covid-19, который консультирует правительство, считает, что говорить о 2-й волне пока рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко предположил, когда Украину будет больше всего трясти от коронавируса

"Мы не знаем, утихнет эта вспышка или выйдет из-под контроля. Но, по моей оценке, пока нет причин называть это второй волной", - прокомментировала ситуацию член совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер (Krista Fischer).

Ожидается, что в этот четверг правительство примет меры по усилению борьбы с коронавирусом и отменит ряд послаблений.

"На предыдущих заседаниях правительства было приятно видеть факты, подтверждающие, что распространенность вируса в Эстонии низкая, и наши люди бдительны. Тон обсуждений ситуации может измениться в предстоящий четверг. По состоянию на минувшую пятницу уровень заражения в Эстонии составил 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0. За последнюю неделю обнаружили 43 случая заболевания, 24 из которых сконцентрированы в Тартуском уезде. Да и многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, заставляют нас посмотреть на ситуацию по-другому", - заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

По его словам, "прошлая весна полна примеров, что ограничения повседневной жизни могут быть гораздо шире. Самое важное: вирус привел к тому, что среди нас больше нет 63 матерей-отцов, дочерей-сыновей, сестер братьев".

По состоянию на вторник в Эстонии в целом сделали более чем 120 тыс. первичных тестов, из них 2091, то есть 1,7% были положительными на вирус SARS-CoV-2. Умерли 63 человека.

О старте 2-й волны коронавируса сообщили в Германии. Она слабее по сравнению с 1-й в марте - апреле, заявила председатель Объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона. По ее словам, растет опасность того, что будут упущены успехи, которые достигли в Германии до сих пор.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вслед за Германией еще одна страна объявила о 2-й волне эпидемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию для опеки над украинскими военнопленными

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 59203
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16074
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице Просмотров: 8163
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7047
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 5941
Мир
Одна из стран Европы заявила о начале 2-й волны эпидемии
Одна из стран Европы заявила о начале 2-й волны эпидемии Просмотров: 486
Прокурор Нью-Йорка расширяет расследование "преступного поведения" Трампа
Прокурор Нью-Йорка расширяет расследование "преступного поведения" Трампа Просмотров: 144
Украинскую топ-модель избили на турецком пляже
Украинскую топ-модель избили на турецком пляже Просмотров: 1116
"Вирус отступает" - Трамп сделал заявление относительно ситуации с Covid-19
"Вирус отступает" - Трамп сделал заявление относительно ситуации с Covid-19 Просмотров: 297
Откопали склад с зерном, которому 1,2 тыс. лет
Откопали склад с зерном, которому 1,2 тыс. лет Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
3
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 499
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua