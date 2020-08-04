Вслед за Германией еще одна страна объявила о 2-й волне эпидемии

В Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса из-за увеличения случаев заражения. Фото: pixabay

Из-за роста числа больных коронавирусом Департамент здоровья Эстонии считает, что можно говорить о 2-й волне коронавируса .

Очень незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту, и у нас крупная вспышка, заявляет пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп (Eike Kingsepp).

В то же время Совет по Covid-19, который консультирует правительство, считает, что говорить о 2-й волне пока рано.

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"Мы не знаем, утихнет эта вспышка или выйдет из-под контроля. Но, по моей оценке, пока нет причин называть это второй волной", - прокомментировала ситуацию член совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер (Krista Fischer).

Ожидается, что в этот четверг правительство примет меры по усилению борьбы с коронавирусом и отменит ряд послаблений.

"На предыдущих заседаниях правительства было приятно видеть факты, подтверждающие, что распространенность вируса в Эстонии низкая, и наши люди бдительны. Тон обсуждений ситуации может измениться в предстоящий четверг. По состоянию на минувшую пятницу уровень заражения в Эстонии составил 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0. За последнюю неделю обнаружили 43 случая заболевания, 24 из которых сконцентрированы в Тартуском уезде. Да и многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, заставляют нас посмотреть на ситуацию по-другому", - заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

По его словам, "прошлая весна полна примеров, что ограничения повседневной жизни могут быть гораздо шире. Самое важное: вирус привел к тому, что среди нас больше нет 63 матерей-отцов, дочерей-сыновей, сестер братьев".

По состоянию на вторник в Эстонии в целом сделали более чем 120 тыс. первичных тестов, из них 2091, то есть 1,7% были положительными на вирус SARS-CoV-2. Умерли 63 человека.

О старте 2-й волны коронавируса сообщили в Германии. Она слабее по сравнению с 1-й в марте - апреле, заявила председатель Объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона. По ее словам, растет опасность того, что будут упущены успехи, которые достигли в Германии до сих пор.