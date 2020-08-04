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вторник, 04 августа 2020 11:56

Одна из стран Европы заявила о начале второй волны эпидемии

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Одна из стран Европы заявила о начале второй волны эпидемии
В Германии началась вторая волна коронавируса. Фото: pixabay

О старте второй волны коронавируса сообщили в Германии.

Она слабее по сравнению с первой в марте - апреле, заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона, передает DW.

По ее словам, растет опасность того, что будут упущены успехи, которые достигли в Германии до сих пор.

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"Мы уже переживаем вторую волну роста", - сказала Иона.

В мире тенденции распространения коронавируса не являются положительными. В Европе начинается вторая волна, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в Украине также прогнозируют рост количества случаев заболевания с октября по апрель.

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04
августа

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