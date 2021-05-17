Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили

Дату и место проведения форума объявят позже. Фото: Reuters

В Сингапуре отменили летнюю сессию Всемирного экономического форума.

На сайте мероприятия указывают, что причиной отмены стала пандемия коронавируса.

О новой дате и месте проведения летней встречи ВЭФ объявят позже. Пока называют лишь примерное время - первое полугодие 2022 года.

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"Это было трудное решение, особенно в свете большого интереса со стороны наших партнеров. Но здоровье и безопасность для всех - это наш главный приоритет", - сказал основатель Форума Клаус Шваб.

Ежегодный форум - ВЭФ - традиционно проходил в конце января в швейцарском Давосе с участием мировой элиты политики и бизнеса. В 2020 году Форум состоялся перед началом первой волны карантина. В этом году в январе состоялся "виртуальный Давос", а "физическую" годовую встреча решили провести в Сингапуре. Сначала ее планировали на май, затем - на август.