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четверг, 03 марта 2022 01:15

Спецтема: Война России против Украины

Всемирный банк прекратил все программы в России и Белоруссии

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Всемирный банк прекратил все программы в России и Белоруссии
Всемирный банк приостановил свои программы как в России, так и в Беларуси. Фото: "Экономическая правда"

Всемирный банк заявил, что немедленно прекратил все программы в России и Белоруссии после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщило Reuters.

Банк заявил, что не одобрял никаких новых ссуд или инвестиций в Россию с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Также не одобрил ни одно новое кредитование Беларуси с середины 2020 года, когда Соединенные Штаты Америки ввели санкции против страны из-за президентских выборов.

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"Решение прекратить все программы в России и Беларуси было принято на следующий день после того, как руководители Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили, что пытаются выделить Украине миллиарды долларов дополнительного финансирования в ближайшие недели и месяцы", - отмечается в сообщении.

Европейский Союз принял отключение семи российских банков от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Банкам предоставят 10 переходных дней для отключения. Отключение заработает с 12 марта.

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