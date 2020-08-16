Все оппозиционные акции "проплачены": о чем говорят на митинге за Лукашенко

Группы, люди сели и говорят - потому что на улицах ничего не решается - участница митинга. Фото: Reuters

Журналистам в Минске удалось пообщаться с участниками митинга в поддержку Александра Лукашенко, который проходит в Минске сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Я за конструктивный разговор. Разговор должен быть" диаложний ". Группы, люди сели и говорят - потому что на улицах ничего не решается. Я, например, конструктивность. Я, например, переживаю за будущее своих детей", - рассказала Татьяна из женского коллектива белорусской легкой промышленности.

На вопрос, какой она видит конструктивность, женщина ответила, что "должны быть составлены какие-то группы, которые должна власть слышать и встречаться. Я думаю, власть услышит. Так как процесс зашел уже очень далеко".

"Вы знаете, особенно по регионам, мелких районных центрах люди в большинстве своем голосовали за президента. Я почему-то даже в этом уверена. Потому что, общаясь в селах и деревнях, у меня там бабушки живут, основная масса народа - они далеки были от политики . Когда общаешься с людьми пожилого возраста, называешь им какие-то фамилии - они даже не знают, о ком мы говорим. Ведь сегодня часть населения в малых городах живут без интернета, Telegram-каналов, мы же это знаем. Поэтому да, информация есть в Минске и в областных городах. А в малых городах, к сожалению или к счастью, они не обладают никакой информацией. ни той, ни другой ", - прокомментировала женщина честность выборов президента Беларуси.

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Другая поклонница Лукашенко рассказала, что все оппозиционные акции "проплачены".

"Те, кто на них пострадал - сами нарвались и спровоцировали силовиков. Если бы они не провоцировали, этого не было", - убеждена женщина.

Президентский кортеж прибыл на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Вероятно, президент лично выступит на митинге. Его проводят в Минске у Дома правительства.