Все оппозиционные акции "проплачены": о чем говорят на митинге за Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 441
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1926
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 522
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1485
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18882
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
6
10
3
6
9
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
Видео
Все видео
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1629
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 441
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 14:50

Все оппозиционные акции "проплачены": о чем говорят на митинге за Лукашенко

  Комментировать
Все оппозиционные акции &quot;проплачены&quot;: о чем говорят на митинге за Лукашенко
Группы, люди сели и говорят - потому что на улицах ничего не решается - участница митинга. Фото: Reuters

Журналистам в Минске удалось пообщаться с участниками митинга в поддержку Александра Лукашенко, который проходит в Минске сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Я за конструктивный разговор. Разговор должен быть" диаложний ". Группы, люди сели и говорят - потому что на улицах ничего не решается. Я, например, конструктивность. Я, например, переживаю за будущее своих детей", - рассказала Татьяна из женского коллектива белорусской легкой промышленности.

На вопрос, какой она видит конструктивность, женщина ответила, что "должны быть составлены какие-то группы, которые должна власть слышать и встречаться. Я думаю, власть услышит. Так как процесс зашел уже очень далеко".

"Вы знаете, особенно по регионам, мелких районных центрах люди в большинстве своем голосовали за президента. Я почему-то даже в этом уверена. Потому что, общаясь в селах и деревнях, у меня там бабушки живут, основная масса народа - они далеки были от политики . Когда общаешься с людьми пожилого возраста, называешь им какие-то фамилии - они даже не знают, о ком мы говорим. Ведь сегодня часть населения в малых городах живут без интернета, Telegram-каналов, мы же это знаем. Поэтому да, информация есть в Минске и в областных городах. А в малых городах, к сожалению или к счастью, они не обладают никакой информацией. ни той, ни другой ", - прокомментировала женщина честность выборов президента Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко выступил на площади в центре Минска

Другая поклонница Лукашенко рассказала, что все оппозиционные акции "проплачены".

"Те, кто на них пострадал - сами нарвались и спровоцировали силовиков. Если бы они не провоцировали, этого не было", - убеждена женщина.

Президентский кортеж прибыл на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Вероятно, президент лично выступит на митинге. Его проводят в Минске у Дома правительства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все оппозиционные акции "проплачены": о чем говорят на митинге за Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 67881
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 9315
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7695
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому
Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому Просмотров: 5454
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 5157
Мир
"Вагнеровцы" рассказали новую версию пребывания в Беларуси
"Вагнеровцы" рассказали новую версию пребывания в Беларуси Просмотров: 396
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 2 Просмотров: 4725
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
10
 Просмотров: 675
Плюс 294 тысячи за сутки: ВОЗ зафиксировала новый рекорд по количеству больных коронавирус
Плюс 294 тысячи за сутки: ВОЗ зафиксировала новый рекорд по количеству больных коронавирус Просмотров: 234
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 1545
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua