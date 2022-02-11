Все из-за ДНК: раскрыли тайну "длинного стола" на переговорах Путина и Макрона

Макрон не захотел, чтобы россияне получили его ДНК через ПЦР-тест, поэтому должен был сидеть за длинным столом. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от российского ПЦР-теста на Covid-19 перед переговорами с главой Кремля Владимиром Путиным. Поэтому должен был дистанцироваться от президента России за длинным столом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в окружении Макрона.

Собеседники сообщили, что у Макрона был выбор: согласиться на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему позволят приблизиться к Путину, или отказаться и соблюдать строгую социальную дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия может пойти на компромисс" - что для Украины означают переговоры Путина и Макрона

"Мы хорошо знали, что не будет рукопожатия и будет этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат ДНК президента", - сказал один источник.

Несмотря на отказ пройти российский ПЦР-тест, Макрон сдал французский перед отъездом и тест на антиген, сделанный его персональным врачом в России, добавил собеседник.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - сказал он.

7 февраля в Москве Эммануэль Макрон встречался Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более 5 ч. Путин сидел за длинным белым столом напротив французского коллеги. Стол высеяли в сети. Макрон во время визита якобы договорился с Путиным, что Россия уведет войска от украинских границ. На какие уступки согласился французский лидер - неизвестно.