Все для идеального фото: создали яркий музей селфи

Фото: maximum.fm

В столице Австрии Вене открылся музей селфи Nofilter_Museum. Там можно создать необычные фотографии и сразу поместить в социальные сети.

В 24 залах с яркими стенами есть все необходимое для идеального Селфи: шарики, цветы, игрушки, гигантские конфеты, блестки, пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Листать и делать селфи - открыли первый в Украине музей со свободным доступом к старопечатным книгам

Однако заведение создали, не для развлечения. Так хотят привлечь молодежь к музейной культуры. Теперь в планах создателей - сделать музей передвижным. Пол года поработает в Вене, а затем отправится "на гастроли" в другие города.

В Винницком областном краеведческом музее планируют открыть уникальную коллекцию золота. Ее установят в проваллы помещения.