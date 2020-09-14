Временное правительство Ливии ушел в отставку

Заявление об отставке было подано на фоне продолжающихся на востоке страны акций протеста. Фото: Pixabay

Временное правительство Ливии во главе с премьер-министром Абдуллой Тани подал заявление об отставке. Соответствующий документ был подан в парламент.

Заявление об отставке было подано на фоне продолжающихся на востоке страны акций протеста. Они начались в связи с ухудшением социально-экономических условий и перебоев с подачей электричества, сообщает Sputnik International.

В Ливии сейчас наблюдается двоевластие. После того, как в 2011 году международная коалиция провела операцию по ликвидации тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи, в стране продолжается противостояние между правительством, поддерживаемым Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, и правительством с центром в Триполи, которое поддерживает ООН.