Впервые зафиксировали смерть человека от "вируса обезьяны"

В Китае ветеринар умер от "вируса обезьяны". Фото: pexels.com

Власти Китая подтвердили первую смерть человека от "вируса обезьяны" - B (BV).

53-летний ветеринар из Пекина в марте провел вскрытие двух мертвых обезьян в рамках своего исследования, сообщает Global Times.

В апреле он неожиданно почувствовал симптомы лихорадки и начал блевать. 27 мая умер. Анализы показали, что он заразился вирусом обезьяны B (BV). У контактных лиц вирус не выявили.

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Вирус B (BV) впервые обнаружили в 1932 году. Он передается при прямом контакте с выделениями организма обезьян. Ранее в Китае не обнаружили ни одного клинически подтвержденного случая заражения этим вирусом.

Исследователи из коалиции с эпидемической готовности к инновациям считают фруктовых летучих мышей и свиней носителями вероятной смертоносной пандемии. Речь идет о вирусе Nipah. Вероятность летального исхода составляет 40-75%. Заболевание обнаружили в 1999 году в Малайзии.