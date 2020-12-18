Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета

В Польше работников супермаркета осудили за жестокое обращение с рыбой. Фото: pixabay.com

В Польше работников супермаркета приговорили к штрафам и условному лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой. Ее держали без воды и паковали в сухие пластиковые пакеты.

Иск еще 10 лет назад подали экоактивисты. Проиграли в суде второй инстанции, но после повторного рассмотрения 2 декабря суд признал вину трех сотрудников супермаркета, пишет Gazeta Wyborcza. Так, тогдашнему руководителю рыбного отдела супермаркета дали 1 год лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Еще двум продавцам - по 10 месяцев с отсрочкой на 2 года.

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"В случае с четвероногими, добиться человеческой эмпатии и реакции на жестокость значительно легче. Но с рыбой до сих пор обращаются как с "второсортными" созданиями, как и с птицами. Важно, чтобы люди поняли, что это тоже живое существо и его надо защищать", - цитирует Polskie Radio Каролину Кушлевич, адвоката, которая в суде добивалась справедливости для карпов.

По ее словам, это первый случай, когда человека, что упаковывал живых карпов без воды, признают виновным в преступлении. По ее мнению, такой приговор поможет уменьшить объемы торговли живой рыбой.

Отмечается, что суд не рассматривал вопрос того, какую дальнейшую судьбу имела приобретенная покупателями рыба.

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