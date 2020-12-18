Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 477
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 297
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1557
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 513
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 378
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4572
Фото
Все фото
9
5
5
4
9
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
Белорусскую модель посадили за участие в протестах: сеть фотографирует ноги в колготках на ее поддержку
&quot;Президент Байден попросил меня&quot; - трансгендер заявила, что станет министром образования США
"Президент Байден попросил меня" - трансгендер заявила, что станет министром образования США
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Просмотров: 999
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 657
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 225
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4662
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 720
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 297
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 07:36

Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета

  Комментировать
Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета
В Польше работников супермаркета осудили за жестокое обращение с рыбой. Фото: pixabay.com

В Польше работников супермаркета приговорили к штрафам и условному лишению свободы за жестокое обращение с живой рыбой. Ее держали без воды и паковали в сухие пластиковые пакеты.

Иск еще 10 лет назад подали экоактивисты. Проиграли в суде второй инстанции, но после повторного рассмотрения 2 декабря суд признал вину трех сотрудников супермаркета, пишет Gazeta Wyborcza. Так, тогдашнему руководителю рыбного отдела супермаркета дали 1 год лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Еще двум продавцам - по 10 месяцев с отсрочкой на 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порно с мертвыми животными в сети: что рассказали в полиции

"В случае с четвероногими, добиться человеческой эмпатии и реакции на жестокость значительно легче. Но с рыбой до сих пор обращаются как с "второсортными" созданиями, как и с птицами. Важно, чтобы люди поняли, что это тоже живое существо и его надо защищать", - цитирует Polskie Radio Каролину Кушлевич, адвоката, которая в суде добивалась справедливости для карпов.

По ее словам, это первый случай, когда человека, что упаковывал живых карпов без воды, признают виновным в преступлении. По ее мнению, такой приговор поможет уменьшить объемы торговли живой рыбой.

Отмечается, что суд не рассматривал вопрос того, какую дальнейшую судьбу имела приобретенная покупателями рыба.

На Львовщине парень решил поиздеваться над котенком и закрыл его в 3-литровой стеклянной банке без доступа к воздуху. Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые за жестокое обращение с рыбой осудили работников супермаркета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 22518
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 4 Просмотров: 15579
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 15057
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 14464
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса
Врач посоветовал, какие анализы сдать после коронавируса Просмотров: 9234
Мир
Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов
Российские силовики будут помогать белорусским в разгоне демонстрантов Просмотров: 207
Кибератаки на США. Хакеры получили доступ к сетям управления по ядерной безопасности
Кибератаки на США. Хакеры получили доступ к сетям управления по ядерной безопасности Просмотров: 261
Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство
Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство
 Просмотров: 423
Компания Маска в последний раз в этом году запустит ракету
Компания Маска в последний раз в этом году запустит ракету Просмотров: 81
На севере Италии произошло землетрясение - сильнейшее за последние 500 лет
На севере Италии произошло землетрясение - сильнейшее за последние 500 лет Просмотров: 765
Больше всего комментируют
8
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
5
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
4
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
4
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 276
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть