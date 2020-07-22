Впервые за 64 года: в Швеции отменили Нобелевский банкет

Нобелевская неделя не будет таким, как обычно из-за нынешней пандемии - Хейкенстен. Фото: Reuters

Наиболее пышная ежегодное событие Швеции - банкет Нобелевской премии - в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса.

Банкет отменили впервые с 1956 года. Об этом сообщает The Local.

Данное мероприятие традиционно отмечает конец так называемого Нобелевской недели, когда победителей года приглашают в Стокгольм на церемонию награждения.

"Нобелевская неделя не будет таким, как обычно из-за нынешней пандемии. Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам ", - сообщил директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

Он рассказал, что лауреаты и их работы будут отмечаться "по-разному", намекая, что победители получат награды в своих странах или в посольствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нобелевский лауреат Кадзуо Ишигуро анонсировал фантастический роман

"Традиционно лауреаты присоединяются к шведской королевской семьи и около 1300 гостей на банкет в мэрии Стокгольма после церемонии награждения - 10 декабря, в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Победители, кроме лауреатов премии мира, которых чествуют в Осло, также обычно выступают во время обеда ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявления лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится как и запланировано между 5 и 12 октября.

Последний раз банкет Нобелевской премии отменяли в 1956 году. Это делали во избежание приглашение советского посла из-за репрессий против Венгерской революции. Банкет также отменяли во время двух мировых войн и в 1907 и 1924 годах.