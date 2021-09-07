Впервые за 32 года Польша ввела чрезвычайное положение на части границы

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Фото: Reuters

Сейм Польши принял постановление президента Анджея Дуды о чрезвычайном положении на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Об этом сообщило издание RMF1.

Против отмены постановления проголосовали 247 депутатов, за - 167, 20 чиновников воздержались от голосования.

Чрезвычайное положение ввели с четверга, 2 сентября. Продлится 30 дней.

Это первое чрезвычайное положение, объявленное в Польше после 1989 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Между Польшей и Беларусью положили колючую проволоку

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил такое нововведение сложным состоянием на границе с Беларусью и диктаторским режимом Александра Лукашенко, который разворачивает "гибридную войну" при помощи мигрантов.

Польское правительство уверено, что службы белорусского режима привозят мигрантов на границу. Также Моравецкий сослался на будущие военные маневры "Запад-2021" - более 200 тыс. российских и белорусских солдат будут проходить обучение у польской границы.

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за масштабного наплыва мигрантов. Об этом его просило польское правительство.