Впервые за 30 лет отменили ежегодное появление императора Японии перед народом

Отменили ежегодный выход императора Японии к народу. Фото: www.ukrinform.ua

Агентство императорского двора Японии решило отменить ежегодное появление императора перед подданными из-за пандемии коронавируса.

Подробностями поделилось издание Kyodo.

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Это событие впервые прекращено с 1990 года, когда страна оплакивала смерть предыдущего императора Хирохито, деда нынешнего правителя.

По словам представителя агентства императора, решение было принято из-за беспокойства, что событие привлечет огромные толпы людей в замкнутые пространства, среди которых много пожилых людей, которым грозит тяжелая форма болезни Covid-19.

На мероприятии, которое обычно происходит 2 января, император, императрица и другие члены императорской семьи приветствуют тысячи доброжелателей с балкона во дворце в Токио.

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